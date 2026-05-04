Giovane maresciallo morto sequestrati i cellulari | Procura indaga per istigazione al suicidio

La procura ha disposto il sequestro dei cellulari di Giovanni Sparago, il maresciallo dei carabinieri di 25 anni originario di Curti, morto il 22 aprile in un episodio che potrebbe essere stato un suicidio mentre era in servizio a La Spezia. Le autorità indagano per istigazione al suicidio e stanno analizzando i dispositivi mobili nel tentativo di chiarire le circostanze della morte.

Sequestrati i cellulari di Giovanni Sparago, il 25enne maresciallo dei carabinieri originario di Curti, morto per un possibile suicidio avvenuto lo scorso 22 aprile mentre si trovava in servizio al comando di La Spezia.Lo ha disposto il pubblico ministero Monica Burani, titolare dell’inchiesta.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Genova, morte imprenditore: indaga la Procura, al vaglio pressioni economiche e possibile istigazione al suicidio.Un imprenditore genovese di 52 anni è morto venerdì mattina precipitando nella tromba delle scale di uno stabile in via Ceccardi, una zona non... Giovane atleta catanese precipitata dal balcone, indagini in corso per istigazione al suicidioÈ ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo. Una raccolta di contenuti Si parla di: Da Caserta a La Spezia gli avvocati Crisileo per sostenere la tesi dell'istigazione al suicidio del Maresciallo Sparago. Carabinieri, giovane maresciallo trovato senza vita in casermaLA SPEZIA – Dramma all’interno del Comando provinciale dei Carabinieri della Spezia, dove intorno alle 12 di oggi un giovane ... infodifesa.it Agostino Munno morto in un incidente, il giovane maresciallo dell’Aeronautica aveva 30 anniAgostino Munno morto in un incidente a Casagiove: il maresciallo dell’Aeronautica Militare aveva 30 anni. Lo schianto in moto sulla statale 700, inutili i soccorsi. infodifesa.it