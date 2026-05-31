Gli Internazionali di Perugia sono iniziati, con il torneo che ha preso il via questa settimana. Tra i partecipanti figura anche Pat Cash, ex campione slam, che si trova in città come coach. La competizione vede la presenza di giocatori italiani e stranieri, con i riflettori puntati sugli incontri in programma. La manifestazione si svolge sulla terra battuta e durerà fino alla conclusione del torneo.

Tutto è pronto per il via. Si accendono i riflettori sugli Internazionali di Perugia. Tra le presenze azzurre e i giocatori esteri, gli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup hanno accolto anche Pat Cash. L’australiano ex numero 4 ATP e vincitore di Wimbledon nel 1987 sta allenando il connazionale Li Tu, attualmente alla piazza numero 350 della classifica mondiale e impegnato nelle qualificazioni del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia. Con l’inizio dei match del tabellone cadetto in programma oggi, sono state diramate anche le wild card: Edoardo Betti, Neri Bartolucci e Diego Fornaci giocheranno infatti le qualificazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tennis, Internazionali al via. C’è anche Pat Cash a Perugia. Il campione slam arriva da coach

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