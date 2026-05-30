A ridosso del via, gli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup si arricchiscono di un’altra presenza illustre. Nel Challenger 125 umbro che prende il via domani (fino al 7 giugno), l’organizzazione ha concesso una wild card a Reilly Opelka. Lo statunitense, ex numero 17 del mondo, è rientrato lo scorso anno in Top 100 dopo essere completamente uscito dal ranking ATP a causa di una serie di infortuni. Nella rassegna organizzata da MEF Tennis Events al Tennis Club Perugia, l’attuale numero 76 della classifica mondiale è atteso come un’assoluta mina vagante di un entry list già molto competitiva che può contare su ulteriori nomi del panorama azzurro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Internazionali tennis. Al Challenger di Perugia anche il gigante Opelka

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