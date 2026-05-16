Tennis Da Wimbledon a Cervia Pat Cash alla Polisportiva 2000

Un ex tennista di fama mondiale, noto per aver vinto Wimbledon, è stato ospite presso la Polisportiva 2000 Tennis di Cervia. L’atleta ha partecipato a un evento sul campo, incontrando appassionati e giovani tennisti locali. La visita si è svolta nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla promozione del tennis e al confronto con atleti di alto livello. La presenza del campione ha attirato numerosi spettatori e ha rappresentato un’occasione di incontro tra professionisti e appassionati del territorio.

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