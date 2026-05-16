Tennis Da Wimbledon a Cervia Pat Cash alla Polisportiva 2000
Un ex tennista di fama mondiale, noto per aver vinto Wimbledon, è stato ospite presso la Polisportiva 2000 Tennis di Cervia. L’atleta ha partecipato a un evento sul campo, incontrando appassionati e giovani tennisti locali. La visita si è svolta nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla promozione del tennis e al confronto con atleti di alto livello. La presenza del campione ha attirato numerosi spettatori e ha rappresentato un’occasione di incontro tra professionisti e appassionati del territorio.
Un campione di Wimbledon sui campi della Polisportiva 2000 Tennis di Cervia. Pat Cash, ex tennista australiano che nell’estate 1987 vinse il prestigioso torneo londinese, è a Cervia per preparare il connazionale Li Tu, uno dei giocatori protagonisti della " Came Cup – Città di Cervia ", nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) in programma da domenica 17 a sabato 23 maggio. Dopo il ritiro dall’agonismo, Cash ha intrapreso l’attività di tecnico: tra i tennisti e le tenniste professioniste da lui allenati figurano Greg Rusedski, Mark Philippoussis, Vince Spadea, Alexei Popyrin, Coco Vandeweghe e, in tempi più recenti, Brandon Nakashima e Qiang Wang. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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