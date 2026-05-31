Un fronte di perturbazioni porta temporali e piogge in Emilia Romagna, con inizio di giugno caratterizzato da allerta meteo. Le previsioni indicano condizioni instabili e peggioramenti del tempo nelle prossime ore. Si prevedono precipitazioni intense e temporali che interesseranno diverse zone della regione. Le autorità hanno emesso avvisi di rischio meteo per i prossimi giorni. Le condizioni atmosferiche rendono improbabile un tempo stabile per il ponte del 2 giugno.

Bologna, 31 maggio 2026 – Chi sperava in un ponte del 2 giugno all’insegna del sole, potrebbe rimanere deluso. Almeno in Emilia Romagna. Dopo un’ultima domenica di maggio caratterizzata da dole e caldo, infatti, la settimana inizia con la pioggia e un calo delle temperature. Le protezione civile ha emanato un’allerta gialla per la giornata di domani lunedì primo giugno. Come avvenuto pochi giorni fa, il 28 e 29 maggio, un’ondata di maltempo che ha portato persino la grandine in Romagna. Ora il maltempo dovrebbe protrarsi fino a mercoledì 3 giugno giornata in cui il transito di una perturbazione, determinerà ancora condizioni di moderata instabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Temporali e nuove perturbazioni in arrivo: giugno inizia con l’allerta meteo in Emilia Romagna

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