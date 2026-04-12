Temporali forti in arrivo con la sabbia del Sahara | allerta meteo le zone a rischio in Emilia-Romagna

Un fronte di temporali intensi sta per interessare l’Emilia-Romagna nella giornata di lunedì 13 aprile, dopo diversi giorni di tempo stabile e caldo. Le previsioni indicano piogge abbondanti e raffiche di vento che coinvolgeranno diverse zone della regione. La situazione si accompagna anche all’arrivo di sabbia del Sahara, che potrebbe contribuire a ridurre la visibilità e a creare condizioni di criticità. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per alcune aree a rischio.

Bologna, 12 aprile 2026 – Temporali forti in arrivo nella giornata di domani, lunedì 13 aprile, dopo la fase stabile e molto calda degli ultimi giorni, che ha interessato anche l’ Emilia-Romagna. Dalla serata di oggi inizieranno a farsi strada le prime infiltrazioni di aria più fresca e instabile di un vortice ciclonico nato in Tunisia, come precisa 3B Meteo, che scivoleranno sopra la cupola di aria calda e carica di umidità che si era accumulata nei giorni scorsi, si creeranno, localmente, le condizioni favorevoli allo scoppio di temporali. Diversi previsori segnalano la possibile (anche abbondante) caduta di pulviscolo sahariano durante le precipitazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti in arrivo (con la sabbia del Sahara): allerta meteo, le zone a rischio in Emilia-Romagna Allerta meteo arancione: addio sole, tornano pioggia e neve. Le zone a rischio in Emilia RomagnaBologna, 14 febbraio 2026 – Una parentesi di primavera prima del ritorno del maltempo. Allerta meteo in 12 Regioni, temporali, neve (anche a bassa quota) e venti forti: le zone a rischio maltempo e le previsioni di mercoledììUna perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, con piogge inizialmente sul Nordovest, in particolare Liguria, Sardegna e Lombardia, e in...