Le temperature nel mese di giugno 2026 sono in calo di 6-8°C rispetto alle settimane precedenti, che avevano registrato valori molto elevati. Dopo un periodo di caldo intenso, le condizioni climatiche sono drasticamente cambiate, con temperature più miti e meno elevate rispetto alla norma stagionale. La diminuzione si è verificata dopo un periodo di temperature decisamente sopra la media, portando un clima più fresco per il mese.

Per chi non ama il caldo africano e l’eccessiva canicola, giugno 2026 debutta nel migliore dei modi: dopo una fase con temperature decisamente più elevate del normale si cambia registro con un calo termico anche di 6-8°C rispetto a quelli che si registrano attualmente. Ultime ore con caldo anomalo. L’ultimo giorno di maggio vede ancora un clima diurno molto caldo con temperature ben al di sopra dei 30°C specialmente sulla Pianura Padana ma anche sulle zone interne del Centro. Si tratta a tutti gli effetti di un anticipo estivo che dura ormai da qualche giorno ma che è destinato a finire nelle prossime ore con l’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Temperature in netto calo: come si presenta il mese di giugno

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