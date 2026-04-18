Da lunedì, le condizioni meteorologiche in Italia subiranno un cambiamento significativo rispetto al weekend, caratterizzato da tempo stabile e temperature più miti. Correnti più fredde raggiungeranno diverse regioni, causando piogge diffuse e un calo netto delle temperature. La situazione interesserà principalmente le aree settentrionali e centrali, con un peggioramento che si protrarrà nei giorni successivi. È prevista una diminuzione delle temperature anche nelle zone meridionali, con un aumento dell’instabilità atmosferica complessiva.

Roma - Dopo un weekend stabile e primaverile, correnti più fresche porteranno instabilità diffusa al Centro-Nord con rovesci, temporali e un generale ridimensionamento delle temperature Dopo un fine settimana caratterizzato da alta pressione e clima mite, la nuova settimana si aprirà con un deciso cambio di scenario. A partire da lunedì, infatti, l’arrivo di correnti più fresche determinerà un aumento dell’instabilità, soprattutto al Centro-Nord, accompagnato da un generale calo delle temperature. La giornata di sabato 18 aprile si presenta stabile e in prevalenza soleggiata su tutta la Penisola. Al Nord, condizioni serene con qualche modesta variabilità pomeridiana sui rilievi prealpini, senza precipitazioni.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, cambia tutto da lunedì: piogge e temperature in calo netto

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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