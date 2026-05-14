Le previsioni meteo segnalano un drastico calo delle temperature nelle prossime ore, con un calo di 6-8°C in 24 ore tra venerdì e sabato. Si prevede un passaggio da condizioni miti a clima più fresco o addirittura freddo, con i termometri che scenderanno sensibilmente nel giro di poche ore. Le temperature più basse interesseranno principalmente il periodo tra venerdì e sabato.

Fresco (o addirittura freddino) in arrivo: ci attendeun forte calo delle temperature, in particolare tra Venerdì e Sabato, con i termometri destinati a scendere repentinamente, anche di 68°C in sole 24 ore.La causa è da ricercare nell'approfondimento di un vortice di aria fredda che, dal Nord Europa, punterà dritto verso la Francia e che, proprio tra Venerdì 15 e Sabato 16 Maggio, sposterà il suo raggio d'azione verso le nostre regioni settentrionali e poi anche su parte di quelle centrali, per terminare infine il suo lungo viaggio, entro il termine del weekend, sulle vicine terre balcaniche. Solamente da Domenica 17 Maggio si potrà tornare a registrare una ripresa delle temperature, favorita anche da un miglioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà tutta l'Italia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, temperature in netto calo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo Roma, perturbazioni e temperature in calo sulla Capitale

Notizie correlate

Meteo, cambia tutto da lunedì: piogge e temperature in calo nettoRoma - Dopo un weekend stabile e primaverile, correnti più fresche porteranno instabilità diffusa al Centro-Nord con rovesci, temporali e un generale...

Meteo: temperature in calo per una perturbazione passeggeraCorrenti di aria più fredda di matrice settentrionale accompagnano una perturbazione che nel suo transito sulla Penisola raggiungerà la Sicilia nella...

Temi più discussi: Tempo instabile ad oltranza, fresco e piogge diffuse in pianura. Probabili nevicate su Lessinia e Baldo; Meteo - Netto calo termico su parte d'Italia, perderemo fino a 6/8°C. Ecco dove; Weekend dal sapore estivo, ma attenzione: in arrivo nuovi temporali e brusco calo delle temperature; Meteo impazzito in Sardegna: da domani temperature oltre i 25°C, poi torna la pioggia – Le previsioni.

Dopo il sole del ponte, il Nordest cambia scenario: tra Veneto e Friuli Venezia Giulia arrivano giornate più instabili, cieli chiusi e temperature in netto calo. #Cronaca #Meteo x.com

Meteo Torino – Finestra di maltempo in arrivo in città, con crollo termico: ecco le previsioniMeteo Torino - Maltempo intermittente e di stampo polare in arrivo in città, con temperature in sensibile calo: ecco le previsioni ... centrometeoitaliano.it

Meteo Torino – Settimana che chiude col maltempo in città, poi relativo miglioramento: le previsioniLe condizioni meteo appaiono in netto peggioramento sulla Sardegna, dove in queste ore transitano i primi rovesci e acquazzoni a causa di un impulso perturbato che, presto, riguarderà l’intero territo ... centrometeoitaliano.it