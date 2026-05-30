Il calciatore ha subito un infortunio al ginocchio durante una partita e si è reso necessario un intervento. La diagnosi iniziale è stata confermata da esami successivi, che hanno evidenziato la gravità del danno. La squadra tecnica ha comunicato che il giocatore non potrà partecipare ai prossimi Mondiali. La formazione dovrà individuare un sostituto per coprire il ruolo lasciato vuoto.

? Punti chiave Come si è evoluta la diagnosi dopo la caduta in campo?. Chi dovrà gestire il vuoto tattico lasciato dal giocatore in Nazionale?. Quali sono le preoccupazioni del Napoli per la prossima preparazione estiva?. Perché il quadro clinico di Gilmour preoccupa così tanto lo staff medico?.? In Breve Il tecnico Steve Clarke conferma l'esclusione dopo gli accertamenti medici post amichevole.. Il centrocampista deve rientrare a Napoli per la riabilitazione pre-season.. Il giocatore ha già subito un intervento all'inguine tra novembre 2025 e febbraio 2026.. Gilmour ha collezionato 20 presenze e una rete con la maglia del Napoli.. Il sogno mondiale di Billy Gilmour si interrompe oggi con un infortunio al ginocchio durante l’amichevole tra Scozia e Curacao. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia per Gilmour: infortunio al ginocchio e addio ai Mondiali

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