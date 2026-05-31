Il mixtape “Ryan Ted” di Tedua debutta al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana, sia tra CD, vinili che musicassette. È il primo album dell’artista a raggiungere questa posizione. A dieci anni dall’uscita di “Aspettando Orange County”, che ha segnato l’inizio della sua carriera, l’artista torna nelle chart con questo nuovo progetto. La pubblicazione ha ottenuto immediatamente successo di vendite.

A DIECI ANNI DALL’USCITA DI “ASPETTANDO ORANGE COUNTY” CHE HA DATO INIZIO A TUTTO TEDUA IL SUO MIXTAPE “RYAN TED” DEBUTTA AL #1 DELLA CLASSIFICA DEGLI ALBUM PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA E DELLA CLASSIFICA CD, VINILI E MUSICASSETTE Artwork Marco Giacobbe IL 24 GIUGNO UN EVENTO UNICO ALLO STADIO G. MEAZZA di MILANO “SAN SIRO TEDUA” Ultimissimi biglietti disponibili in prevendita “RYAN TED”, il nuovo mixtape di TEDUA debutta al #1 della classifica degli album più venduti della settimana (dati FimiNiq). 16 tracce che segnano un’ulteriore evoluzione artistica per Tedua, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tedua: il suo mixtape “Ryan Ted” debutta al #1 della classifica degli album più venduti della settimana e della classifica cd, vinili e musicassette

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MUSICA - Il mixtape RYAN TED di Tedua debutta della classifica degli album più venduti della settimana e della classifica cd, vinili e musicassette ift.tt/QUadE6p x.com

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