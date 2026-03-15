LDA e AKA 7EVEN | l’album Poesie Clandestine debutta in #TOP5 della classifica cd vinili e musicassette #4

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Una selezione di notizie su Poesie Clandestine

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#musica Dopo la presenza alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”, LDA e AKA 7even debuttano ad una settimana dalla fine della kermesse con l’omonimo joint album pubblicato da Columbia Records. x.com