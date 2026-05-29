Il nome di Thiago Motta come nuovo allenatore del Milan è stato comunicato ufficialmente. La società rossonera non ha ancora confermato altre opzioni, nonostante molte indiscrezioni circolate nei giorni precedenti. La scelta di Motta rappresenta un cambio di direzione rispetto alle precedenti voci, anche se il club non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla decisione. La presentazione ufficiale dell’allenatore dovrebbe avvenire a breve.

Il Milan continua a non sciogliere il nodo allenatore. I nomi sono tanti, le indiscrezioni ancora di più. C’è chi parla di profili internazionali, chi immagina un tecnico straniero e chi invece continua a credere che alla fine la scelta ricadrà su un allenatore che conosce già molto bene il campionato italiano. Nelle ultime ore è stata soprattutto una riflessione pubblicata da Il Napolista ad attirare l’attenzione. Una tesi forte, quasi controcorrente rispetto alle voci circolate finora: il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere Thiago Motta. Non una notizia di mercato. Piuttosto una lettura della situazione che sta vivendo il tecnico italo-brasiliano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - “L’allenatore del Milan sarà Thiago Motta”: sorpresa rossonera

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