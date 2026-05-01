Thiago Motta torna nerazzurro questa volta da allenatore | la Juve se ne libera

Thiago Motta torna nel mondo del calcio, questa volta come allenatore, dopo aver lasciato il suo ruolo precedente. La sua possibile nuova posizione coinvolge una squadra di serie A, che si sta preparando a liberarsi di un altro tecnico. Attualmente, non ci sono accordi ufficiali o trattative concluse, ma si registra un interesse che potrebbe portare a sviluppi futuri. La situazione resta comunque in evoluzione e da seguire con attenzione.

Non è ancora una trattativa vera, ma qualcosa si sta muovendo. E non è nemmeno un movimento rumoroso, di quelli che riempiono le prime pagine. Più che altro è una linea sottile, fatta di segnali, piccoli dettagli, scelte personali che iniziano a indicare una direzione. Un allenatore fermo, ma non inattivo. Anzi, negli ultimi mesi avrebbe lavorato su sé stesso, studiando, preparando un ritorno che non vuole essere casuale. C’è anche un dettaglio che dice molto: un corso intensivo di inglese seguito di recente, segno che l’idea di andare all’estero non sarebbe solo un’ipotesi. Eppure, mentre lo sguardo sembra rivolto fuori dall’Italia, qualcosa resta aperto anche qui.🔗 Leggi su Sportface.it

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