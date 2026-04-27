Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi ancora disponibili. Questa iniziativa fa parte di un intervento volto a completare l’aumento del 20% delle licenze previsto dal Decreto Asset (Dl 1042023). La procedura riguarda le licenze rimaste senza assegnazione e si inserisce in un piano più ampio di regolamentazione del settore.

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 1042023). Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Comune entro il 24 maggio 2026. Con questo bando l’amministrazione punta a rafforzare il servizio di trasporto pubblico non di linea, migliorandone accessibilità e qualità. Particolare attenzione è dedicata al trasporto di persone con disabilità. Il bando prevede una riserva del 50% delle licenze per chi si impegnerà a utilizzare veicoli attrezzati per l’incarrozzamento e il trasporto di utenti con disabilità motoria.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili

Notizie correlate

Taxi, pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle ultime due licenzeIl Comune di Bergamo ha pubblicato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi disponibili, nell’ambito...

Bando per le nuove licenze taxi. Sedici le richieste arrivateServizio taxi: chiuso il bando per le nuove licenze, le domande pervenute coprono i posti disponibili che erano complessivamente dieci.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibili; Taxi, pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle ultime due licenze; Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di due licenze taxi; Transfer Bergamo Milano: il collegamento strategico tra aeroporto e metropoli tra efficienza e nuove soluzioni di mobilità.

Taxi a Bergamo, nuovo bando per le ultime due licenze disponibiliIl Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 104/2023) ... ecodibergamo.it

Taxi, pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle ultime due licenzeLe domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Comune di Bergamo, entro e non oltre il 24 maggio 2026 ... bergamonews.it

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 104/2023). - facebook.com facebook

Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio x.com