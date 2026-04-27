Taxi pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle ultime due licenze

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando di concorso straordinario per l’assegnazione di due nuove licenze taxi, che rappresentano le ultime disponibili nella città. La procedura si inserisce in un piano che prevede un aumento complessivo del 20% delle licenze, come stabilito dal Decreto-Legge del 10 agosto 2023, n.

Il Comune di Bergamo ha pubblicato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi disponibili, nell’ambito dell’incremento complessivo del 20% previsto dal Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 – cosiddetto “Decreto Asset” – convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136. La nuova procedura, autonoma e distinta rispetto a quella espletata nel 2024, si fonda sullo stesso presupposto normativo. Il precedente concorso straordinario aveva infatti previsto l’assegnazione di otto licenze, pari all’incremento massimo consentito, e si è concluso con l’attribuzione di sei licenze. A seguito dell’esaurimento della graduatoria e del completamento dei relativi adempimenti amministrativi, sono quindi ancora disponibili due licenze, per le quali si procede con la pubblicazione di un nuovo bando.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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