Chi è Roberto Parodi il fratello di Cristina e Benedetta e cosa fa nella vita | chi sono la moglie e i figli

Da metropolitanmagazine.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Parodi, fratello di Cristina e Benedetta Parodi, si è laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino. È sposato e ha figli. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla sua attività professionale o altre informazioni personali.

Roberto Parodi, il fratello di Cristina e Benedetta Parodi, si laurea in  ingegneria meccanica  al Politecnico di Torino. Dopo la laurea, intraprende una carriera nel  settore bancario, diventando dirigente di banche estere. Tuttavia, la sua vera passione era un’altra:  i viaggi in moto. Spinto dal desiderio di vivere avventure su due ruote, Roberto decide di  abbandonare la carriera bancaria  per seguire il suo sogno. Roberto Parodi si avvicina così al mondo del  giornalismo, iniziando a collaborare con  diverse riviste e magazine, tra cui  Donna Moderna,  Low Ride Magazine,  Freeway,  Riders,  Giudizio Universale  e  Motociclismo. I suoi articoli, spesso incentrati sui viaggi in moto, diventano presto molto apprezzati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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