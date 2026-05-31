Marco Tardelli ha criticato pubblicamente Vlahovic, invitandolo a dimostrare il suo affetto per la Juventus riducendo l’ingaggio. L’ex calciatore ha espresso un intervento diretto, puntando il dito contro le recenti decisioni della società e il comportamento dei giocatori. L’intervento di Tardelli si inserisce in un contesto di tensione tra ex calciatori e la squadra, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Marco Tardelli ha deciso di scuotere l’ambiente della Juventus con un intervento frontale che mette nel mirino le ultime scelte societarie e il comportamento delle stelle in rosa. Sulle pagine dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’ex pilastro della Nazionale e del club bianconero ha analizzato senza filtri l’attuale fase di transizione della Continassa, focalizzandosi in particolare sul futuro di Dusan Vlahovic. Secondo l’ex centrocampista, il momento storico impone ai calciatori di fare un passo concreto verso la società, dimostrando sul campo e fuori un reale attaccamento alla maglia. Il nodo centrale della questione è legato alle cifre del contratto dell’attaccante serbo, un peso specifico enorme per i bilanci torinesi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il duro atto d’accusa di Tardelli: “Vlahovic dimostri amore per la Juventus e si riduca l’ingaggio”

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