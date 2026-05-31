Tappa nelle Marche per Renzo Ulivieri presidente nazionale dell' Associazione italiana allenatori calcio

Notizia in breve

Renzo Ulivieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana allenatori calcio, ha visitato le Marche. La sua presenza a Jesi rappresenta un’occasione rara, poiché non spesso si verifica la possibilità di incontrarlo di persona. L’iniziativa ha coinvolto figure sportive e rappresentanti locali, offrendo un momento di confronto e scambio sulle tematiche del calcio e della formazione. Ulivieri ha partecipato a incontri e discussioni, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.