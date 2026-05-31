Tappa nelle Marche per Renzo Ulivieri presidente nazionale dell' Associazione italiana allenatori calcio
Renzo Ulivieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana allenatori calcio, ha visitato le Marche. La sua presenza a Jesi rappresenta un’occasione rara, poiché non spesso si verifica la possibilità di incontrarlo di persona. L’iniziativa ha coinvolto figure sportive e rappresentanti locali, offrendo un momento di confronto e scambio sulle tematiche del calcio e della formazione. Ulivieri ha partecipato a incontri e discussioni, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.
JESI - Non capita certo tutti i giorni di avere a disposizione il presidente nazionale Renzo Ulivieri. Se poi addirittura la permanenza si protrae per due giorni, è davvero il massimo. Il “presidentissimo” dell’Associazione italiana allenatori calcio è arrivato nel pomeriggio di martedì da Roma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Si parla di: Tappa nelle Marche per Renzo Ulivieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana allenatori calcio; News calcio: ultime notizie, dirette tv live streaming, aggiornamenti e risultati in tempo reale • domenica 31 maggio 2026.
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