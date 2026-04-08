In un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, un ex allenatore ha preso posizione a favore del presidente della FIGC, affermando che con gli allenatori è sempre stato mantenuto un rapporto corretto. Durante l’intervista, ha anche rivelato quale candidato supporterà alle prossime elezioni per la presidenza della federazione calcistica. La discussione si concentra sulle relazioni tra i rappresentanti tecnici e le istituzioni sportive nazionali.

di Francesco Spagnolo Ulivieri in un’intervista a ‘La Repubblica’ ha difeso Gravina e svelato chi verrà votato alle prossime elezioni del presidente FIGC. Le ultime. In una lunga intervista ai microfoni de La Repubblica, Renzo Ulivieri ha ripercorso le ultime settimane del calcio italiano svelando anche il voto alle prossime elezioni per il nuovo presidente FIGC. LA DIFESA DI GRAVINA E LA GOGNA MEDIATIC A – « Con noi allenatori è sempre stato corretto e ci ha aiutato a tutelare i diritti. Non dimenticate che siamo un sindacato e non pensiamo solo alle panchine di A e B. Gli insulti social e la richiesta di “andare a casa” anche io? L’avevo messo in conto, e davvero non avrei problemi ad andarci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ulivieri difende Gravina: «Con noi allenatori è stato sempre corretto. Ecco chi voteremo come prossimo presidente FIGC»

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Famosa vip difende Signorini dalle accuse di Corona: «Sempre stato corretto», ecco chi èUna famosa Vip, voce autorevole del giornalismo italiano, prende posizione sul caso che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

Temi più discussi: Calcagno dopo le dimissioni di Gravina: Studiamo norme per imporre che ci siano italiani in campo; Ulivieri: Dimissioni Gravina? Scelta sua, nessuno era d’accordo; Repubblica: I club nelle mani dei fondi stranieri. L’Italia non interessa; Ulivieri commenta: Triste per dimissioni Gravina, ci sono altre cose da risolvere.

Ulivieri: «Gravina sempre corretto con noi. Voti? Ecco le novità»Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha affrontato le tematiche più calde del calcio nostrano Intervistato da La Repubblica, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione I ... lazionews24.com

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, torna a parlare delle dimissioni di Gravina da presidente FIGCIl presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, torna a parlare delle dimissioni di Gravina da presidente FIGC ... calcionews24.com

Su Gravina c'è chi ha voluto prendere le distanze come il presidente del Napoli e chi non ha un minimo di vergogna come Ulivieri, Presidente Allenatori, che lo difende. Ma c'è una persona che non ha rilasciato interviste fiume e si è defilato dalla scena ed è M - facebook.com facebook