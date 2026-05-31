tappa in marocco la diamond league arriva a rabat pernici con le star degli 800

Notizia in breve

La Diamond League si svolge a Rabat, in Marocco. La tappa vede la partecipazione di atleti di alto livello negli 800 metri. Prima dell’evento di giovedì 4 giugno all’Olimpico, la competizione ha avuto tappe in Cina e in Marocco. La gara prevede la presenza di atleti di rilievo internazionale in questa disciplina. L’appuntamento a Rabat rappresenta una delle tappe del circuito di atletica leggera.