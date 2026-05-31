Tappa in Marocco La Diamond League arriva a Rabat Pernici con le star degli 800
La Diamond League si svolge a Rabat, in Marocco. La tappa vede la partecipazione di atleti di alto livello negli 800 metri. Prima dell’evento di giovedì 4 giugno all’Olimpico, la competizione ha avuto tappe in Cina e in Marocco. La gara prevede la presenza di atleti di rilievo internazionale in questa disciplina. L’appuntamento a Rabat rappresenta una delle tappe del circuito di atletica leggera.
Dalla Cina al Marocco, prima di volare sullo stadio Olimpico per l’appuntamento di giovedi 4 giugno con il Golden Gala Pietro Mennea. La doppia missione Rabat-Roma porta i nomi di Leonardo Fabbri (Aeronautica), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) e Francesco Pernici (Fiamme Gialle). Rinuncia invece Nadia Battocletti, che gareggerà direttamente sui 5000 metri al Golden Gala. Al via oggi a Rabat nella terza tappa della Wanda Diamond League la campionessa del mondo indoor Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre, 100) e l’ottocentista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre). Secondo 800 stagionale per il bresciano Pernici dopo l’esordio a Udine in 1:46.77 e l’1:15.69 nei 600 metri a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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