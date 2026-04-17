Tajani | cultura straordinario ponte tra Italia e Cina

Il ministro degli Esteri ha affermato che la cultura rappresenta un collegamento importante tra Italia e Cina. Durante un evento, ha sottolineato come le relazioni tra i due paesi siano rafforzate anche attraverso scambi culturali e iniziative condivise. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito ad altri aspetti delle relazioni bilaterali o a eventuali accordi specifici. La discussione si è concentrata esclusivamente sull'importanza della cultura come elemento di connessione.

Roma, 17 apr. (askanews) – “La cultura è uno straordinario ponte tra l’Italia e la Cina. Aver portato qui a Pechino opere che vengono dalla Galleria degli Uffizi e da Palazzo Pitti, significa aver portato nel paese che ha accolto Marco Polo e padre Ricci una vera immagine dell’Italia che è un grande paese fin dall’antichità, legato ad un grande paese quale è la Cina”. Lo ha affermato il ministro degli esteri, Antonio Tajani, inaugurando questa mattina, al Namoc (National Art Museum of China) di Pechino, la mostra delle Gallerie degli Uffizi “Omaggio ai grandi Maestri: da Leonardo da Vinci a Caravaggio – Capolavori del Rinascimento italiano”. All’inaugurazione della mostra ha preso parte anche il ministro della Cultura e del Turismo cinese, Sun Yeli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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