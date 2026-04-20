Catania punta sul turismo sportivo | stanziati 250 mila euro per attrarre eventi

La città di Catania ha approvato un piano per promuovere il turismo attraverso lo sport, con un investimento di 250 mila euro provenienti dall’avanzo dell’imposta di soggiorno. La somma sarà destinata ad attirare eventi sportivi di rilievo, con l’obiettivo di valorizzare il settore e incrementare l’afflusso di visitatori. La decisione è stata presa dalla giunta comunale attraverso un atto di indirizzo politico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un investimento per valorizzare sport e turismo. La giunta comunale di Catania ha dato il via libera a un importante atto di indirizzo politico per incentivare il turismo sportivo, stanziando 250 mila euro provenienti dall’avanzo dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo è chiaro: sostenere gli organizzatori di eventi sportivi che scelgono la città come sede, attraverso un sistema di rimborsi economici. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Commissione dei rappresentanti delle strutture ricettive, inserendosi in una strategia più ampia che punta su sport e destagionalizzazione dei flussi turistici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania punta sul turismo sportivo: stanziati 250 mila euro per attrarre eventi Notizie correlate Domiciliari a Michele Mancuso (FI): l’inchiesta sui fondi per gli spettacoli nel Nisseno tra 12 mila euro, 98 mila stanziati e contestazioni di truffaDomiciliari per Michele Mancuso (FI) e Tricoli: presunte irregolarità su fondi spettacoli nel Nisseno. Catania punta su ArtEcclesiae: 25 nuovi posti lavoro per valorizzare chiese e attrarre turisti del Giubileo.Catania rilancia il turismo religioso con ArtEcclesiae: 25 nuovi posti di lavoro e un modello per la valorizzazione del patrimonio Catania punta a un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo collegamento Catania-Montreal: Air Canada punta sulla Sicilia; Travelexpo 2026, borghi, digitale e innovazione nuove traiettorie del turismo in Sicilia; Mangia’s, accordo con l’Università di Catania per un corso di laurea dedicato al turismo di lusso; Dal Ponte sullo Stretto alla Palermo-Catania: la Sicilia del vino punta sulle grandi opere. Comune di Catania: approvata la delibera per il finanziamento dei grandi eventi sportivi nel 2026Il Comune di Catania scommette sul turismo sportivo: pronti 250mila euro per finanziare i grandi eventi del 2026. La giunta municipale ha approvato una delibera sperimentale che prevede contributi eco ... cataniaoggi.it Dall'imposta di soggiorno ai rimborsi per i congressi: Catania cambia strategia sul turismoLa giunta Trantino stanzia 250mila euro per diventare destinazione congressuale e attrarre visitatori tutto l'anno, non solo d'estate ... lasicilia.it Il colosso Mundys ufficializza il suo interesse per lo scalo di Catania. Ma anche Punta Raisi potrebbe rientrare nel piano - facebook.com facebook