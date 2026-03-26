Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi casi di scoiattoli che vengono visti

Immaginate la scena: un piccolo scoiattolo appollaiato su una staccionata di legno, che stringe saldamente tra le zampe anteriori un cilindro colorato e ne mastica il beccuccio con fare disinvolto, quasi stesse aspirando una boccata di fumo. A un primo sguardo, si potrebbe facilmente pensare all’ultimo, bizzarro video fake generato dall’Intelligenza Artificiale per accumulare visualizzazioni sui social. Purtroppo, non c’è traccia di algoritmi in queste immagini: è tutto drammaticamente reale. Il fenomeno della fauna selvatica attratta dai dispositivi per lo svapo abbandonati sta assumendo contorni così preoccupanti da essere diventato un serio oggetto di studio per scienziati e associazioni animaliste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Boom di scoiattoli che “fumano” le sigarette elettroniche: gli esperti lanciano l’allarme per i roditori “svapatori”, ecco cosa sta succedendo – VIDEO

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