Scoiattoli ‘fumano’ sigarette elettroniche scatta l’allarme degli esperti in Uk

In un parco di Londra, alcuni scoiattoli sono stati osservati mentre si avvicinavano a sigarette elettroniche lasciate sul terreno. Gli esperti hanno segnalato che gli animali stanno entrando in contatto con dispositivi destinati al consumo umano, sollevando preoccupazioni circa i rischi per la loro salute. La scena ha attirato l'attenzione di molte persone presenti nella zona.

(Adnkronos) – Con la sigaretta elettronica in un parco di Londra, ma il fumatore. è uno scoiattolo. E' questo l'ultimo caso filmato nel sud della città, che ha portato gli esperti a lanciare l'allarme: gli animali selvatici – spiegano – scambiano l'odore fruttato dei dispositivi abbandonati per cibo. Il video pubblicato sui social mostra il roditore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Scoiattoli sorpresi a “svapare”: hanno scambiato le sigarette elettroniche per ciboUn video diventato virale online mostra una scena tanto bizzarra quanto preoccupante: uno scoiattolo grigio appollaiato su una recinzione a Brixton,... “Polmoni a popcorn nei giovani che svapano”, allarme di Bassetti sulle sigarette elettronicheRoma, 5 febbraio 2026 – Comunemente vengono chiamati polmoni a popcorn, ma il termine medico scientifico è molto meno rassicurante: bronchiolite... Approfondimenti e contenuti su Scoiattoli 'fumano' sigarette... Scoiattoli ‘fumano’ sigarette elettroniche, scatta l’allarme degli esperti in UkSi tratta dell'ultima di una serie di foto e video simili pubblicati sui social media negli ultimi mesi, tra cui un video su TikTok di uno scoiattolo a ... vicenzareport.it Il prezzo invisibile delle sigarette: più ansia e depressione negli adolescenti che fumanoNon è solo una moda o un vizio passeggero: il fumo tra gli adolescenti – sia sotto forma di sigarette elettroniche che di prodotti di tabacco tradizionali – è legato a un aumento significativo dei ... iodonna.it