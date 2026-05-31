Svolta per il ferito di Torino | Basoccu respira da solo

Il ferito di Torino, un commercialista, ha iniziato a respirare da solo dopo l’intervento. Chi lo ha colpito si trovava da solo al momento dell’aggressione. I magistrati hanno contestato agli ultrà coinvolti reati come lesioni personali e aggressione. Gli ultrà sono stati individuati e sono sotto indagine per aver partecipato all’attacco. La polizia ha effettuato diverse perquisizioni e ascoltato testimoni.

? Punti chiave Chi ha colpito il commercialista mentre si trovava da solo?. Quali reati specifici stanno contestando i magistrati agli ultrà coinvolti?. Come ha reagito Marco Basoccu dopo aver ripreso conoscenza?. Perché gli otto sospetti sono stati scarcerati dopo l'arresto iniziale?.? In Breve Medico responsabile Marinella Zanierato monitora il quadro neurologico presso le Molinette.. Padre Pierluigi Basoccu testimonia il riconoscimento vocale del figlio in ospedale.. Indagini su rissa, lancio oggetti e resistenza contro pubblico ufficiale.. Otto esponenti ultrà arrestati e poi scarcerati con obbligo di firma.. Migliora il quadro clinico di Marco Basoccu dopo gli scontri del 24 maggio a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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