Marco Basoccu ferito da un ultras juventino l’ipotesi dai video degli scontri al derby di Torino | la bufala del lacrimogeno e il caos in campo

Le telecamere di sorveglianza vicino allo stadio Grande Torino hanno registrato un tifoso juventino di 36 anni essere colpito alla testa durante gli scontri prima del derby di Torino. L'ipotesi più accreditata suggerisce che la ferita sia stata causata da un oggetto contundente e non da un lacrimogeno, come inizialmente si era ipotizzato. Le immagini mostrano il momento di tensione tra i gruppi di tifosi, con il tifoso coinvolto che si trova a terra poco dopo l'aggressione.

Le telecamere di videosorveglianza della zona attorno allo stadio Grande Torino avrebbero catturato l’istante in cui Marco Leonardo Basoccu, tifoso juventino di 36 anni, viene colpito alla testa durante i tafferugli che hanno preceduto il derby della Mole. Nei filmati, resi poco leggibili dal fumo dei lacrimogeni, si vedrebbe il 36enne mentre cerca di accedere al settore Distinti dell’impianto, per poi accasciarsi al suolo subito dopo essere stato colpito e venire trascinato via dagli altri sostenitori bianconeri. Le immagini sono finite agli atti dell’inchiesta affidata alla squadra Mobile della questura, coordinata dal pm Paolo Scafi. Sarebbe stato un altro tifoso juventino a colpire Marco Leonardo Basoccu. 🔗 Leggi su Open.online

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