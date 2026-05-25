Prima del derby di Torino tra granata e Juventus, si sono verificati scontri tra tifosi. Durante le violenze, un tifoso è stato ferito da una bottiglia di vetro o da un lacrimogeno e si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. È stato sottoposto a intervento chirurgico alla testa ed è in prognosi riservata. Nessuna altra persona è stata segnalata come coinvolta.

Scontri a Torino prima del derby tra granata e Juventus. Il tifoso bianconero Marco Basoccu è rimasto ferito da un presunto lancio di bottiglia di vetro, anche se secondo alcune ricostruzioni potrebbe anche essere stato colpito da un lacrimogeno, ed è trasportato all'ospedale Molinette di Torino. Basoccu è stato operato alla testa, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva ed è in coma farmacologico. Così il papà Pierluigi: "Ho parlato con i medici mi hanno detto che bisogna aspettare, che è necessario capire se l’ematoma verrà assorbito o no". Gli scontri di Torino hanno causato un ritardo nell'inizio della partita tra i granata e la Juventus, finita poi 2-2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scontri prima di Torino-Juventus, tifoso Marco Basoccu ferito da "bottiglia di vetro o lacrimogeno", è in coma - VIDEO

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Scontri prima del derby a Torino, tifoso bianconero ferito e gara iniziata un'ora dopo

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Ezio #Simonelli interviene sugli scontri prima del Derby tra #Torino e #Juventus Dispiace che un branco di teppisti possano rovinare il campionato, pongo la mia massima solidarietà al tifoso rimasto ferito alle forze dell’ordine, che vanno ringraziati per c x.com

Dopo gli scontri prima della partita Torino-Juventus, un tifoso della Juventus è in condizioni critiche in ospedale. I tifosi stanno cercando di far annullare la partita, i giocatori sono ancora negli spogliatoi. Se la Juve non gioca, nessun'altra squadra può giocare. reddit

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