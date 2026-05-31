Svitolina ha vinto il match contro Bencic ai quarti di finale, dopo aver perso il primo set. La giocatrice ucraina ha recuperato grazie a un cambio tattico che le ha permesso di contrastare le smorzate dell’avversaria. Nel secondo e nel terzo set, ha preso il controllo del gioco, ottenendo la vittoria con un finale decisivo. La partita si è conclusa con un punteggio che ha evidenziato la superiorità di Svitolina negli ultimi set.

? Punti chiave Come ha fatto Svitolina a trasformare un primo set perso in un dominio totale?. Quale cambio tattico ha permesso all'ucraina di annullare le smorzate di Bencic?. Perché il terzo set è finito con un netto 6-0 per Svitolina?. Chi sarà la prossima avversaria di Svitolina nel derby ucraino ai quarti?.? In Breve Svitolina vince il terzo set per 6-0 dopo aver perso il primo 4-6.. La numero 11 Bencic cede il controllo dopo due ore di gioco intenso.. Svitolina affronterà la connazionale Marta Kostyuk nei quarti di finale a Parigi.. Kostyuk arriva ai quarti dopo aver eliminato la campionessa Iga Swiatek.. Elina Svitolina ribalta il match contro Bencic e conquista il posto nei quarti di finale a Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svitolina travolge Bencic con un finale da sogno: è ai quarti

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