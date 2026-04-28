Jannik Sinner si è imposto su Cameron Norrie con un punteggio di 6-2, 7-5 in circa un'ora e mezza di partita, accedendo ai quarti di finale dell'ATP di Madrid. La gara si è svolta in modo complessivamente tranquillo, con il tennista italiano che ha controllato il match, anche durante un breve momento di difficoltà nel secondo set.

Una gara gestita con grande tranquillità, specialmente nel mini-passaggio a vuoto durante il secondo set: Jannik Sinner archivia la pratica Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco più di un’ora e 30 minuti di gioco arrivando ai quarti di finale dell’Atp di Madrid. Un primo set dominato, nel secondo qualche piccolo problema a cui ha saputo far fronte cambiando marcia nel momento decisivo, sul 5-5 e con lo “spettro” del tie-break ma il break gli consente di vincere 7-5. Back in the quarterfinals! @janniksin equals his best #MMOPEN result by defeating Norrie 6-2, 7-5 in the Caja Magica. pic.twitter.comYPV3w4ctD3 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2026 Le parole di Jannik.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner travolge Norrie in due set e vola ai quarti di finale a Madrid

Notizie correlate

Sinner vola ai quarti a Madrid, battuto Norrie in due setJannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale in corso sulla terra battuta della “Caja...

Sinner batte Norrie in due set e vola ai quarti del Master 1000 di MadridMadrid, 28 aprile 2026 – Continua inesorabile il cammino di Jannik Sinner sulla terra rossa di Madrid, oggi è caduto anche Cameron Norrie, numero 19...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sinner quando gioca a Madrid? Norrie agli ottavi di finale. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti; Sinner quando gioca a Madrid? Battuto Moller, ora c'è Norrie. Orario e dove vederla (tv e streaming); Sinner quando gioca a Madrid? Battuto Moller, ora uno tra Norrie e Tirante. Orario e dove vederla (tv e streaming); Sinner quando gioca a Madrid? Battuto Moller, ora c'è Norrie. Orario e dove vederla (tv e streaming).

Sinner travolge Norrie in due set e vola ai quarti di finale a Madrid6-2, 7-5 il punteggio con cui l’azzurro avanza al turno successivo nel Masters 1000 di Madrid sconfiggendo il britannico dopo un’altra grande prestazione ... ilgiornale.it

Sinner-Norrie 6-2 7-5, il risultato del match all’ATP di Madrid: Jannik guadagna i quarti di finaleServe and volley meraviglioso di Norrie che si porta sul 15-0. Poi errore da fondo del britannico che fa un altro errore ed è con l'acqua alla gola, 15-30. Doppio fallo, 15-40. Due palle break per Jan ... fanpage.it

Sinner travolge Møller 6-2, 6-3 in un'ora e 17 minuti: Jannik vola agli ottavi a Madrid. Ora uno tra Norrie e Tirante - facebook.com facebook

#crivelli su #sinner” il vento travolgente del talento della personalità della determinazione feroce fa volare i sogni e riconsegna il mondo al principe rosso come la chioma del nuovo n1 della classifica come la terra finalmente domata attraverso trionfo in un gra x.com