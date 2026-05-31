L'epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo e Uganda ha portato a un rafforzamento delle misure di sorveglianza per chi arriva da queste aree. Le autorità monitorano attentamente i viaggiatori provenienti dai territori colpiti, con controlli sanitari più stringenti. Non sono stati segnalati nuovi casi al di fuori delle zone interessate. Le restrizioni e i controlli sono stati intensificati per limitare la diffusione del virus.

L’ epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e la vicina Uganda continua a generare forte preoccupazione. Dall’ultimo aggiornamento i casi sospetti sono oltre 1.000, 246 invece i decessi. A causa della gravità della situazione e la rapidità di diffusione del virus, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è recato nell’epicentro più colpito. L’obiettivo è di confrontarsi con le autorità locali, gli operatori sanitari e le famiglie colpite. Congiuntamente, arrivano restrizioni anche in Italia per coloro che provengono da Congo e Uganda: la vigilanza diventa più serrata per evitare che l’epidemia si propaghi su larga scala. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sviluppi sull’epidemia di Ebola: vigilanza ferrea per chi arriva da Congo e Uganda

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Dopo una pausa più lunga del previsto, questa serie prosegue in un nuovo thread che come sempre aggancio qui sotto in coda. Come sempre, cercherò di recuperare le notizie che serviranno a riannodare in qualche modo il filo, alla luce degli sviluppi e del x.com

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