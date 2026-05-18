Gli Stati Uniti hanno deciso di vietare l’ingresso a chi proviene da Congo, Sudan e Uganda a causa dell’epidemia di ebola in corso. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati almeno 100 decessi e più di 390 casi sospetti, secondo le fonti ufficiali dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità sanitarie e i provvedimenti restrittivi sono stati adottati per limitare la diffusione del virus.

Sono almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo quanto dichiarato alla BBC dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia un’emergenza internazionale. Almeno sei cittadini americani sono stati esposti al virus ebola in Rdc, dei quali uno già presenta sintomi ma il contagio, a quanto pare, si sta espandendo anche nei paesi limitrofi. Epidemia di ebola, si lavora al vaccino. Gli scienziati sono impegnati nello studio e nello sviluppo di armi, come i vaccini, che possano dare una risposta a emergenze di questo tipo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Epidemia di ebola, gli Usa vietano l’ingresso a chi arriva da Congo, Sudan e Uganda. Centinaia i morti

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