sveva gerevini sfiora il record italiano nel pentathlon ai mondiali indoor vince a sorpresa dokter

Sveva Gerevini sfiora il record italiano e conquista un buon settimo posto finale nel pentathlon ai Campionati Mondiali indoor 2026 di atletica, appuntamento principale della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Dopo le prime tre prove andate in scena stamattina, nella sessione serale si sono disputate le gare di salto in lungo e sugli 800 metri. La 29enne cremonese, dopo aver ritoccato il personale in mattinata nei 60hs (8.25) e nel getto del peso (13.10), non è riuscita a cambiare passo nelle ultime due specialità del programma stampando un discreto 6.15 nel salto in lungo (settima piazza parziale) e realizzando lo stagionale negli 800 metri con 2:11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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