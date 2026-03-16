truffe online e telefoniche sei persone denunciate dai carabinieri

Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri dell’Alta Irpinia per truffe online e telefoniche. L’attività di contrasto alle frodi prosegue senza sosta, mirata a fermare le azioni fraudolente che colpiscono i cittadini. Le indagini sono ancora in corso e i dettagli delle operazioni non sono stati resi noti. La lotta alle truffe rimane una priorità per le forze dell’ordine nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’attività di contrasto alle truffe da parte dei Carabinieri in Alta Irpinia. A conclusione di due distinte attività investigative, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie complessivamente sei persone, ritenute responsabili del reato di truffa in concorso. Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato quattro soggetti residenti nella provincia di Caserta. Le indagini sono scaturite dalla segnalazione da parte di una donna del posto che aveva intrapreso una relazione sentimentale online con un uomo presentatosi con false generalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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