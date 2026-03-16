Alta Irpinia truffe online e raggiri informatici | denunciate sei persone

In Alta Irpinia, i Carabinieri hanno denunciato sei persone responsabili di truffe online e raggiri informatici. Le denunce sono state effettuate al termine di due indagini condotte dai militari, che hanno identificato e segnalato i soggetti coinvolti. Le indagini continuano per approfondire eventuali altri episodi collegati a queste attività illecite.

Prosegue l’attività di contrasto alle truffe da parte dei Carabinieri in Alta Irpinia. A conclusione di due distinte attività investigative, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie complessivamente sei persone, ritenute responsabili del reato di truffa in concorso. Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato quattro soggetti residenti nella provincia di Caserta. Le indagini sono scaturite dalla segnalazione da parte di una donna del posto che aveva intrapreso una relazione sentimentale online con un uomo presentatosi con false generalità. Dopo aver conquistato la fiducia della vittima, l’uomo, adducendo presunti problemi economici, la convinceva ad effettuare diversi bonifici bancari con la promessa di restituire le somme ricevute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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