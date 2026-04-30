Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1 maggio 2026 a Milano

Il primo maggio 2026 a Milano molte attività commerciali saranno aperte, inclusi alcuni supermercati e centri commerciali. Tra le catene che manterranno i negozi aperti ci sono Esselunga e Carrefour, con orari specifici per questa giornata. I centri commerciali più grandi della città, invece, avranno aperture ridotte o orari modificati rispetto ai giorni normali, per consentire ai clienti di fare acquisti senza problemi.

L'elenco dei supermercati aperti a Milano in occasione del primo maggio 2026, la Festa dei Lavoratori: da Esselunga a Carrefour, gli orari dei principali centri commerciali per gli acquisti dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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