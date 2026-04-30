Supermercati aperti il 1 maggio | dove fare la spesa last minute

Il primo maggio 2026 si avvicina e molte persone potrebbero aver bisogno di fare acquisti dell'ultimo minuto. Diversi supermercati rimarranno aperti anche in questa giornata, offrendo la possibilità di acquistare generi alimentari e altri prodotti di prima necessità. Per chi si trova a dover fare la spesa in fretta, ecco una lista di punti vendita che saranno disponibili durante la festività.

Quali supermercati saranno aperti in occasione del 1 maggio 2026? Ecco la lista per una spesa last minute! Molti supermercati hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026. Tutte le persone che avranno bisogno di una spesa last minute potranno consultare la lista per sapere dove andare. Domani, 1 maggio 2026, è la Festa dei Lavoratori. Un giorno da celebrare, in cui molte persone sono in festa e vogliono approfittare del tempo libero per poter fare la spesa. Molte catene di supermercati, per l’occasione, hanno deciso di tenere aperti i loro punti vendita, così da consentire a chi ne ha bisogno di acquistare ciò che desiderano.🔗 Leggi su Novella2000.it

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