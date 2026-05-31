superhisen chi sono i cinesi che puntano su giochi preziosi

Superhisen Corporation, gruppo cinese, si sta preparando a rilevare Giochi Preziosi, azienda italiana attiva nel settore dei giocattoli. La società cinese ha presentato un'offerta formale per l'acquisto e sta negoziando con gli attuali proprietari. L'operazione riguarda il passaggio di proprietà e il potenziale ingresso nel mercato europeo dei giocattoli. Non sono stati ancora resi noti dettagli finanziari dell'accordo o le tempistiche delle trattative.

Si chiama Superhisen Corporation ed è il gruppo cinese pronto a prendere il controllo di Giochi Preziosi, azienda leader del mercato italiano nel settore dei giocattoli. Già uno dei suoi più importanti fornitori della catena toys, pare che Superhisen abbia firmato un memorandum d’intesa con la famiglia Preziosi a capo della società italiana. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera ed è subito rimbalzata negli ambienti finanziari che contano. Non solo perché in molti si sono chiesti chi diavolo fossero gli asiatici pronti a subentrare a Enrico Preziosi, ma anche perché alcuni hanno letto l’intera vicenda come l’ennesima svendita del Made in Italy a player stranieri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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