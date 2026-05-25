Enrico Preziosi, fondatore del gruppo leader nel settore dei giocattoli Giochi Preziosi, è attualmente al centro di trattative per la possibile cessione dell'azienda. L'operazione vedrebbe l'imprenditore settantottenne prossimo a lasciare la gestione e l'azionariato del gruppo, che potrebbe passare sotto il controllo dei cinesi di Superhisen. Secondo le indiscrezioni, l'intesa definitiva non è ancora siglata ma appare imminente, segnando un potenziale punto di svolta per la storica società italiana, a pochi anni di distanza dall'uscita di Preziosi dal mondo del calcio con la vendita del Genoa. La storia dell'azienda comincia nel 1978 in un garage di Baruccana, in Brianza, dove Preziosi, dopo alcune esperienze lavorative, avvia un'attività di ingrosso di giocattoli rivolta agli ambulanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Enrico Preziosi: l'ex presidente del Genoa verso la vendita della sua azienda "Giochi Preziosi"

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