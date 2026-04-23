In cassa integrazione e non riesco a pagare il mutuo con due figli | rischio di rimanere senza casa

Un lavoratore di Parma si trova in difficoltà finanziarie a causa della cassa integrazione, con un mutuo di 650 euro al mese da pagare e altre spese di base da sostenere. Con due figli a carico, la situazione rischia di portarlo a perdere la casa. La sua condizione rappresenta quella di molti altri cittadini che affrontano problemi simili nella zona.

Seicento cinquanta euro da pagare ogni mese come rata del mutuo, più tutte le altre spese di base. Angelo si trova in una grave situazione, la stessa di tanti lavoratori e lavoratrici di Parma. Da circa dieci mesi è in cassa integrazione e non riesce più a pagare la rata, come ha sempre fatto in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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