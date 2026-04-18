Luce in casa senza pagare le bollette tredici denunciati tra Brancaccio e Ciaculli

Tra Brancaccio e Ciaculli, tredici persone sono state denunciate per aver collegato illegalmente le proprie abitazioni alla rete elettrica, evitando così di pagare le bollette. I controlli sono stati condotti dai carabinieri e dai tecnici dell’Enel, che hanno scoperto i furti di energia durante le verifiche sui contatori e le linee elettriche. Nessuna delle persone coinvolte ha dichiarato di aver pagato regolarmente le bollette.

Tredici persone sono state denunciate per furto di energia elettrica durante dei controlli effettuati dai carabinieri e da tecnici dell'Enel tra Brancaccio e Ciaculli. L’intera operazione si inquadra nella costante e capillare attività di monitoraggio svolta dall'Arma per garantire la legalità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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