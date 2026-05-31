Superbike oggi in tv GP Aragon 2026 | orari Superpole Race e gara-2 streaming differita TV8

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, domenica 31 maggio, si conclude il fine settimana di gare a Aragon, in Spagna, del Mondiale 2026 di Superbike. Sono previsti gli orari della Superpole Race e di gara-2, con la possibilità di seguire le prove in streaming o in differita su TV8.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 15.30 Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale, inanellando sempre più vittorie. Nella giornata di ieri, il pilota italiano ha ribadito il concetto di quello che è un autentico dominio e sarà interessante capire se la striscia vincente sarà prolungata o meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

superbike oggi in tv gp aragon 2026 orari superpole race e gara 2 streaming differita tv8
© Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

Video MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

Notizie e thread social correlati

Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, differita TV8Oggi, sabato 30 maggio, si svolge a Aragon la seconda giornata del GP del Mondiale 2026 di Superbike.

Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Domenica 17 maggio si svolge a Most il quinto round stagionale del Mondiale Superbike, con le gare di Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di...

Temi più discussi: Superbike ad Aragon: tutti gli orari da sapere; Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming; Superbike Aragon 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; SBK Aragòn: orari, programma e dove vedere in TV il round del Motorland.

superpole race superbike oggi in tvSuperbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streamingOggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della ... oasport.it

superpole race superbike oggi in tvSuperbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Tutto pronto a Most nella giornata di domenica 17 maggio per la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto round ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web