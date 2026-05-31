Superbike oggi in tv GP Aragon 2026 | orari Superpole Race e gara-2 streaming differita TV8

Oggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 15.30 Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale, inanellando sempre più vittorie. Nella giornata di ieri, il pilota italiano ha ribadito il concetto di quello che è un autentico dominio e sarà interessante capire se la striscia vincente sarà prolungata o meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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