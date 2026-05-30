Oggi, sabato 30 maggio, si svolge a Aragon la seconda giornata del GP del Mondiale 2026 di Superbike. La Superpole e la prima gara si tengono in diretta streaming e su TV8, con orari ancora da confermare. La gara si svolge sul circuito spagnolo, con le prove e la corsa in programma nel pomeriggio. La differita di TV8 trasmette gli eventi successivamente.

Oggi, sabato 30 maggio, seconda giornata del week end di Aragon, tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato spagnolo, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.15 E 14.00 Nicolò Bulega e la Ducati si presentano neanche a dirlo come i favoriti. L’emiliano è stato, finora, il vero e proprio dominatore della stagione, inanellando una serie di successi da fare spavento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, differita TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Best Bike On The Grid 2026 , Aprilia RSGP

Notizie e thread social correlati

Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, differita TV8Oggi la Superbike trasmette in diretta il Gran Premio di Cechia 2026 a Most, sesto appuntamento del campionato mondiale.

Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Domenica 17 maggio si svolge a Most il quinto round stagionale del Mondiale Superbike, con le gare di Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di...

Temi più discussi: Superbike ad Aragon: tutti gli orari da sapere; Superbike Aragon 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Aragon 2026: le dirette su Sky e le differite su TV8 | FP - News - WSBK.

Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari prove libere, programma, streamingSi apre un nuovo capitolo di grande importanza per il Mondiale di superbike 2026. Nella giornata odierna, venerdì 29 maggio, prenderà il via ufficialmente ... oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, differita TV8Dopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest'oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it

Ha vinto 19 gare consecutive del Campionato del mondo Superbike, è il momento di Nicolo Bulega per passare al MotoGP? reddit