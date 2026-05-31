Superbike oggi in tv GP Aragon 2026 | orari Superpole Race e gara-2 programma streaming

Oggi si conclude il fine settimana di gare sul circuito di Aragon, in Spagna, per il Mondiale 2026 di Superbike. Sono previsti gli appuntamenti di Superpole Race e della gara-2, con orari specifici per entrambi gli eventi. La programmazione comprende anche la trasmissione in streaming.

Oggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2. Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale, inanellando sempre più vittorie. Nella giornata di ieri, il pilota italiano ha ribadito il concetto di quello che è un autentico dominio e sarà interessante capire se la striscia vincente sarà prolungata o meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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