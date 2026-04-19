Superbike oggi GP Olanda 2026 | orari Superpole Race e gara-2 tv programma streaming

Oggi, domenica 19 aprile, si chiude il fine settimana a Assen, in Olanda, con la terza tappa del Campionato Mondiale 2026 di Superbike. La giornata prevede lo svolgimento delle qualifiche, della Superpole Race e della gara-2. Le prove saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, con orari specifici per ogni sessione. La manifestazione si svolge sul circuito di Assen, noto per le sue curve e caratteristiche tecniche.

Oggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2. Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale avvicinandosi sempre di più al primato di 13 vittorie consecutive stabilito dall’ex iridato Toprak Razgatlioglu, oggi impegnato in MotoGP. Il pilota italiano del team ufficiale Ducati ha infatti conquistato ad Assen, in Olanda, l’undicesimo successo di fila in gara-1, al termine di un acceso confronto con il nuovo compagno di squadra Iker Lecuona.🔗 Leggi su Oasport.it

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