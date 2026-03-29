Superbike oggi GP Portogallo 2026 | orari Superpole Race e gara-2 tv programma streaming

A Portimao si svolge oggi la seconda tappa del campionato mondiale Superbike 2026, il Gran Premio del Portogallo. La giornata prevede la Superpole Race e la gara-2, con orari e programmazione che saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming. La manifestazione si svolge sulla pista portoghese, con numerosi piloti pronti a scendere in pista per questa gara del campionato.

Tutto pronto a Portimao per la domenica del Gran Premio del Portogallo 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike. Il circuito dell’Algarve ospiterà quest’oggi la Superpole Race e a seguire gara-2, che metteranno in palio un massimo di 37 punti per la classifica generale del campionato dopo i 25 punti raccolti ieri da Nicolò Bulega in gara-1. Il 26enne emiliano della Ducati ha ribadito il suo ruolo di nuovo dominatore incontrastato della categoria (in assenza di Toprak Razgatlioglu, passato in MotoGP), facendo bottino pieno nelle prime quattro gare dell’anno e candidandosi per una nuova tripletta. Bulega, se dovesse confermare anche oggi la sua imbattibilità stagionale, raggiungerebbe quota 10 successi consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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