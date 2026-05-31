Bulega ha vinto Gara-2 della Superbike ad Aragon, portando a 22 le vittorie consecutive. In questa gara, sul podio sono saliti anche il compagno di squadra e un pilota britannico. La vittoria si aggiunge a una serie di successi che l’italiano ha ottenuto in questa pista, con un risultato che conferma il suo dominio nelle ultime gare. La gara si è svolta in terra spagnola, con la presenza di altri due piloti sul podio.

Nicolò Bulega non sembra avere alcuna intenzione di allentare la sua ferrea presa sul Mondiale Superbike 2026. Al Motorland Aragon, teatro del sesto round stagionale, il fuoriclasse della Ducati ha infatti messo in scena l'ormai familiare copione visto nei precedenti cinque appuntamenti, che inizia dalla Superpole e si evolve in tre vittorie quasi mai in discussione sin dal via. Dopo il trionfo di ieri in Gara-1, Bulega ha quindi aggiunto oggi i successi in Superpole Race e Gara-2 per raggiungere quota 22 vittorie consecutive, includendo nel conto anche le ultime 4 dello scorso anno, e 372 punti in classifica, frutto di un percorso fin qui netto e senza precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Aragon: Bulega si prende Gara-2, sono 22 vittorie di fila

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