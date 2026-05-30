Nicolò Bulega ha conquistato la pole position al Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. La griglia di partenza è stata definita con Bulega in prima posizione, seguito da Lecuona e Surra, che ha ottenuto una posizione inaspettata.

Si è da poco delineata la griglia di partenza del Gran Premio di Aragon 2026, sesto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul circuito spagnolo, al termine della Superpole, la prima posizione è stata conquistata da un dominante Nicolò Bulega. Il centauro italiano ha firmato il crono di 1:46.836, nuovo record della pista, e si appresta a vivere il resto del weekend da assoluto protagonista. Sempre in scia al reggiano, come in tutta la stagione, Iker Lecuona che paga un distacco di 476 millesimi dal compagno di squadra in Ducati. Fantastica invece la prestazione di Alberto Surra (+0.513) che completa un ultimo giro fantastico che gli vale la terza posizione (miglior risultato in SBK). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega si prende la pole ad Aragon. Secondo Lecuona, sorpresa Surra

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Bulega: Record e Scivolone!

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