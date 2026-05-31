È stato presentato un evento immersivo dedicato all’album “Sulle ali del quetzal” dei K’in 232. La performance combina musica rock, danza e recitazione, creando un’esperienza multimediale. Durante l’evento, il pubblico ha potuto ascoltare le tracce dell’album mentre assistiva a coreografie e letture dal vivo. La scena si è svolta in ambienti che integrano elementi visivi e sonori, offrendo un’interpretazione totale del progetto artistico.

La contaminazione tra i diversi linguaggi della scena contemporanea in un progetto che associa l’impatto sonoro della musica rock, alla fluidità della coreografia e alla parola recitata. La band spezzina K’in 232, in sinergia con la realtà del Bolli Circus e della Fondazione Devlata di Sarzana, presenta oggi l’opera multidisciplinare intitolata ‘Sulle Ali del Quetzal’. L’appuntamento, strutturato come un’esperienza immersiva, si propone di utilizzare la struttura dell’opera rock per veicolare una riflessione critica su tematiche di forte attualità sociale e politica, poggiando su istanze di matrice libertaria e inclusiva. Il perno concettuale attorno al quale si articola l’intero sviluppo drammaturgico è la figura del Quetzal, l’uccello simbolo di libertà per le culture dell’America Centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Sulle ali del quetzal’ dei K’in 232. Un evento immersivo sull’album

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