Da tre decenni, il marchio Kontatto produce capi di moda femminile realizzati in Italia, combinando attenzione alla qualità con un design che mira a valorizzare l’estetica e la creatività. La collezione attuale riflette questa tradizione, proponendo capi che si inseriscono nel panorama della moda italiana. Il brand ha mantenuto la sua presenza sul mercato, consolidando la propria identità nel tempo.

Da trent’anni Kontatto è al fianco delle donne con capi Made in Italy che alleano qualità, estetica e creatività. Tre atout che ne hanno decretato il successo, cui si affianca la capacità evolvere costantemente. "Nel 1995 quando è nato Kontatto – racconta il Ceo Federico Ballandi – eravamo focalizzati sulla maglieria. Erano momenti più semplici e la richiesta era più elevata, quindi, le proposte potevano essere meno complementari. Con il passare degli anni i gusti femminili si sono evoluti: la donna entra nel punto vendita con le idee chiare, fa richieste e cerca capi diversi per crearsi un total look. Su questo siamo stati lungimiranti e abbiamo lavorato per permetterle di costruire il proprio look. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kontatto, 30 anni di evoluzione. Una collezione sulle ali del sogno

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Quello del 28 marzo un numero speciale, da collezione, quello che troverete in edicola la prossima settimana. Interamente dedicato ai 30 anni compiuti da iO Donna e alle trentenni di oggiQuello del 28 marzo sarà un numero speciale, da collezione, in edicola la prossima settimana.

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